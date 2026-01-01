Le covoiturage solidaire débarque en Drôme

Montmeyran vient de lancer "Atchoum", plateforme de covoiturage solidaire, pour aider ceux qui ont du mal à se déplacer.

Tout est parti d’un constat : question mobilité, dans les villages, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Bernard Crozat, ancien élu municipal de Montmeyran et du CCAS, se rappelle : « On avait fait un évènement et certaines personnes âgées n’avaient pas pu venir parce qu’elles n’avaient pas de solution de transport. On a commencé à réfléchir sur comment on pouvait améliorer leur mobilité. »...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026