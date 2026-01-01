De retour à Saillans après 1500 kilomètres à pied dans les Alpes

La trekkeuse Camille Montjaret a traversé trois pays, en solo et en autonomie.



Camille Montjaret (à gauche), à son arrivée à Saillans, le 1er septembre

76 jours de marche, 1 500 kilomètres, 90 000 mètres de dénivelé positif, 20 kilomètres par jour en moyenne (et 1200 mètres de dénivelé), 40 nuits sous tente… Les chiffres donnent le tournis. Partie le 18 juin de Saillans, Camille Montjaret est revenue de son impressionnant trek dans les Alpes françaises, suisses et italiennes, qu’elle a appelé « Home, Swiss home », le mardi 1er septembre. Et presque en forme : « Je suis bien arrivée, entière ! La dernière journée n’était pas la plus compliquée : je suis partie de Saint-Étienne-en-Quint avec ma maman, qui m’a accompagnée sur les deux dernières étapes, pour rejoindre Véronne puis Saillans par le col de Taillefer. »

Cette passionnée de marche à pied et de vélo s’était donc lancée ce pari un peu fou : faire une boucle de 1 500 kilomètres dans les Alpes en autonomie...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026