Les candidats aux sénatoriales sur la piste de départ

Les trois sénateurs de la Drôme verront leur mandat renouvelé le 27 septembre prochain.



Le palais du Luxembourg à Paris, qui abrite le Sénat

C’est une des rares élections indirectes de la vie politique française, et elle a lieu tous les trois ans : le 27 septembre prochain auront lieu les élections sénatoriales, à l’issue de laquelle la moitié des 348 sénateurs seront remplacés. 178 sénateurs et sénatrices seront élu·es (ou réélu·es) pour six ans par un collège de « grands électeurs » à 95 % composé des maires et des conseillers municipaux. Tout sauf un hasard, tant la chambre basse a pour mission d’offrir une représentation nationale à ces élus du terrain.

Les candidats sont invités à s’inscrire du 7 au 11 septembre...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026