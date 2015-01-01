Plusieurs milliers d’élèves ont fait leur rentrée dans la vallée

Interdiction du portable pour les lycéens, un nouveau restaurant scolaire à l’école Anne Pierjean à Crest, une salle de sport à la cité scolaire Armorin... Deux classes de primaire ont également fermé à Aouste-sur-Sye et Divajeu.



À Crest, près de 900 élèves de primaire ont fait leur rentrée

C’est toujours un moment particulier, pour les bambins, pour les adolescents, ainsi que pour les parents. Alors que retenir de cette rentrée des classes 2026 ?

PLUS DE 1 000 ÉLÈVES À ARMORIN

Les effectifs à la cité scolaire François-Jean Armorin sont stables par rapport à l’année scolaire 2025-2026 : 1 040 élèves ont été accueillis entre le mardi 1er et le mercredi 2 septembre, répartis pour moitié entre le collège et le lycée. Bonne nouvelle, tous les postes de professeurs sont pourvus.

Si la proviseure adjointe, Sarah Vernet, loue « un établissement agréable, avec des élèves calmes et polis », le professeur de mathématiques Régis Faucheur, délégué syndical Lutte de classes, regrette toutefois des effectifs par classe parfois trop lourds : « Les collégiens sont environ 28 ou 29 par classe et certains groupes de terminale pourront se retrouver à plus de 30. Ce ne sont pas des conditions optimales pour la réussite des élèves. »

La grosse nouveauté cette année pour l’établissement reste la livraison en octobre d’une salle de sport et de musculation en accès libre...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026