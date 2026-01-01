Des photos et du bon café

Le nouveau café "Art et latte" vient d’ouvrir rue de la République à Crest.

C’était une envie que le photographe Rob caressait depuis un moment : ouvrir un lieu qui puisse combiner ses deux passions, l’art et la rencontre. « J’avais envie d’ouvrir un lieu culturel, et plutôt que juste une galerie, j’avais envie que ce soit aussi un endroit où l’on puisse partager autour d’un café. » Ce sera donc le café « Art et latte », ouvert depuis la semaine du 15 août...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026