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Un nouveau café-boutique place des Moulins

Casa Nine, "coffee shop", boutique et espace de yoga, a ouvert le 18 août à Crest.

Sa grand-mère la surnommait affectueusement Nine, ou Ninette, lorsqu’elle était enfant. Originaire du sud de la France, Laetitia Bernardi, arrivée à Crest il y a quatre ans après un passage par Lyon, a ouvert la Casa Nine, place des Moulins, le 18 août dernier. C’est donc un peu la maison de son enfance...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026

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