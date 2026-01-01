Collectes de fournitures scolaires en plein été

L’action lancée par le groupe local LFI a fait cartons pleins.

Engagé dès à présent dans la campagne présidentielle, le groupe local de la France insoumise (LFI) mène des actions concrètes sur le terrain. Ainsi cet été le groupe a organisé quatre collectes de fournitures scolaires en vue d’une redistribution à des associations locales de solidarité.

Cette idée était en réserve depuis un moment et l’arrivée d’une trentaine de bénévoles en mai a permis sa réalisation...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026