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Le "bikepacking" ou l’art de voyager léger en vélo

Un nouveau magasin-atelier de sacoches de vélos s’est installé à Crest, rue de l’Hôtel-de-Ville.

Dans la généreuse offre d’artisanat local proposant sacs à main et autres bananes faits main, la marque Tamandua s’est fait une place. Installée pendant des années à l’Usine à billes à Mirabel-et-Blacons, sa créatrice et couturière Estelle a su se créer une clientèle solide dans un univers plutôt concurrentiel. Lesquelles fidèles clientes ont ainsi été désolées d’apprendre qu’elle fermait son atelier l’année dernière. « J’avais besoin d’un petit break pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Ce projet de produire des accessoires de “bikepacking”, je l’ai mûri pendant deux ans. Et puis j’ai eu l’opportunité d’ouvrir cette boutique, et je me suis lancée. Je fabrique ici des sacoches pour guidon et cadre de vélo, de toutes formes, que je vends également. »

Estelle a ouvert son atelier-boutique cet été...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026

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