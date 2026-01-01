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L’adieu à la Colombine

Cette propriété, tournée vers l’accueil depuis vingt ans, va être vendue.

Un repas partagé ensemble, une danse, et du soutien envers des personnes en difficulté : l’esprit de la Colombine, joyeux et festif, était bien présent, samedi 29 août dernier, parmi la vingtaine de participants dans cette maison nichée au coeur d’un grand jardin aux allures de forêt. Mais derrière son sourire, il y avait un peu d’ombre dans les yeux de Claire Fouilhé-Roulon, une des associés de la SCI La Colombine...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026

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