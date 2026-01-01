Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’été compliqué du tourisme dans la vallée

Canicule, sécheresse et incendies... Certains professionnels du tourisme ont connu une saison difficile.

pont mirabel
Sous le pont de Mirabel-et-Blacons, en cette fin de saison estivale

La saison touristique n’est pas tout à fait terminée, mais le ressenti des professionnels est déjà sur toutes les lèvres. Cet été, la vallée de la Drôme n’aurait pas exactement été la destination phare des touristes. « Une baisse de chiffre d’affaires est à prévoir de l’ordre de 22 % en juillet, et on attend les chiffres consolidés pour le mois d’août », précise Nathalie Gayraud, directrice de l’office de tourisme de la vallée de la Drôme, anticipant des aoûtiens bien plus nombreux. Tous les acteurs interrogés par Le Crestois disent la même chose : le mois de juillet a été désastreux...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU