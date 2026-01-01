L’été compliqué du tourisme dans la vallée

Canicule, sécheresse et incendies... Certains professionnels du tourisme ont connu une saison difficile.



Sous le pont de Mirabel-et-Blacons, en cette fin de saison estivale

La saison touristique n’est pas tout à fait terminée, mais le ressenti des professionnels est déjà sur toutes les lèvres. Cet été, la vallée de la Drôme n’aurait pas exactement été la destination phare des touristes. « Une baisse de chiffre d’affaires est à prévoir de l’ordre de 22 % en juillet, et on attend les chiffres consolidés pour le mois d’août », précise Nathalie Gayraud, directrice de l’office de tourisme de la vallée de la Drôme, anticipant des aoûtiens bien plus nombreux. Tous les acteurs interrogés par Le Crestois disent la même chose : le mois de juillet a été désastreux...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026