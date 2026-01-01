Le silo le plus rapide de la Drôme !

Les deux anciens silos de Crest ont laissé la place à un nouveau, très performant, rue Henri-Barbusse.

Beaucoup d’automobilistes crestois se rappellent sûrement avoir croisé des tracteurs, remplis de céréales, sur la route menant du centre-ville de Crest à Aouste-sur-Sye, quartier de la Prairie. Jusqu’à très récemment, les agriculteurs venaient y déposer leurs récoltes, stockées dans de grandes cuves très hautes à l’aspect un peu défraîchi. Ce silo datait, il est vrai, des années 1930, tout comme celui également utilisé par les agriculteurs quai Pied-Gai, à côté de l’usine Smurfit.

Mais, désormais, les tracteurs ne s’y rendent plus : le 11 juin dernier, la Drômoise de céréales a inauguré un tout nouveau silo, rue Henri-Barbusse...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026