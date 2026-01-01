Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un week-end solidaire pour climatiser Blanchelaine

L’Ehpad d’Aouste-sur-Sye fait appel aux dons pour climatiser le bâtiment. Coût estimé : 44 000 euros. Un week-end solidaire aura lieu les 5 et 6 septembre.

« Un vent de fraîcheur pour nos aînés ». Voilà le nom donné à la levée de fonds lancée par le conseil de vie sociale (CVS) de l’Ehpad Blanchelaine d’Aouste-sur-Sye, l’Union départementale des associations familiales (l’Udaf, qui gère l’établissement) et le Club intergénérations de Beaufort-sur-Gervanne, pour climatiser ce bâtiment de trois niveaux. Il est vrai que le besoin est criant, et le sera encore plus à l’avenir avec la répétition des canicules. « Cet été, la chaleur était vraiment étouffante, spécialement au deuxième étage, sous les toits, témoigne Audrey Boyer, responsable de l’Ehpad...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026

* Pour faire un don : helloasso.com « Un vent de fraîcheur pour nos anciens »

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU