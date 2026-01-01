Un week-end solidaire pour climatiser Blanchelaine

L’Ehpad d’Aouste-sur-Sye fait appel aux dons pour climatiser le bâtiment. Coût estimé : 44 000 euros. Un week-end solidaire aura lieu les 5 et 6 septembre.

« Un vent de fraîcheur pour nos aînés ». Voilà le nom donné à la levée de fonds lancée par le conseil de vie sociale (CVS) de l’Ehpad Blanchelaine d’Aouste-sur-Sye, l’Union départementale des associations familiales (l’Udaf, qui gère l’établissement) et le Club intergénérations de Beaufort-sur-Gervanne, pour climatiser ce bâtiment de trois niveaux. Il est vrai que le besoin est criant, et le sera encore plus à l’avenir avec la répétition des canicules. « Cet été, la chaleur était vraiment étouffante, spécialement au deuxième étage, sous les toits, témoigne Audrey Boyer, responsable de l’Ehpad...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026

* Pour faire un don : helloasso.com « Un vent de fraîcheur pour nos anciens »