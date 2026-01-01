Le maire de Saint-Denis visite la mairie de Blacons

Bally Bagayoko est venu, en marge des universités d’été de La France insoumise, échanger avec les élus sur les problématiques rurales.

« C’est l’attaché parlementaire du député du Val d’Oise Carlos Martens Bilongo, qui a contacté la mairie le mardi 18 août pour organiser une rencontre 48 heures plus tard. J’ai consulté le conseil municipal et nous avons donc reçu messieurs Bagayako et Martens Bilongo en mairie le jeudi 20 août. » Voilà comment la maire de Mirabel-et-Blacons Muriel Lorenzetti, et son équipe municipale, s’est retrouvée en photo avec le maire de Saint-Denis La France insoumise (LFI), Bally Bagayoko.

Son élection, en mars dernier, a été très médiatisée, notamment à la suite d’attaques et de propos racistes qui l’ont visé. Il a plus récemment défrayé la chronique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026