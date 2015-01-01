La Ligue contre le cancer a besoin de bénévoles

L’antenne crestoise est de nouveau active et cherche des bénévoles pour conforter ses activités.

En septembre prochain, l’antenne de Crest de la Ligue contre le cancer proposera un deuxième créneau horaire pour l’activité physique adaptée (APA), en plus de celui déjà en place depuis deux ans. La demande est en effet croissante. Plus de vingt personnes étaient inscrites en juin 2026 pour bénéficier des séances dispensées deux fois par mois par Valérie, professeure agréée APA. « Ces séances s’adressent à des personnes touchées par le cancer, du diagnostic jusqu’à après la fin du traitement. La Ligue offre la gratuité de cette activité durant un an. Il est nécessaire de s’inscrire en appelant au 04 75 81 52 00 », indique Isabelle Roure, l’une des deux bénévoles qui animent l’antenne crestoise.

Depuis deux ans, avec Tilly Leuring, elles portent la relance du comité sur le territoire de Crest. « Une équipe active de bénévoles avait beaucoup oeuvré dans le passé. Mais quand j’ai contacté le comité départemental fin 2023, il n’y avait plus d’actions », poursuit Isabelle. Après chaque séance de sport adapté, les deux bénévoles organisent un « café blabla ». « Ce n’est pas un groupe de parole, mais un temps convivial où les participants peuvent parler de tout et de rien. Nous aurions besoin que des personnes bénévoles nous rejoignent. Ça permettrait d’assurer un roulement pour l’organisation de ce moment », précise Isabelle. Ces temps, APA et café blabla, ont lieu dans les locaux du centre social et culturel municipal Crest’actif. Les salles sont mises gracieusement à disposition par la mairie.

SOCIO-ESTHÉTIQUE

Depuis un an, la relance de cette antenne de La Ligue contre le cancer a également permis de mettre en place de nouveaux accompagnements : une marche d’une heure et demie une fois par mois, des séances de socio-esthétique, un accompagnement psychologique pour les personnes malades et leurs proches, ou encore un accompagnement diététique personnalisé. L’inscription se fait également auprès du comité départemental (04 75 81 52 00).

Isabelle Roure en appelle aussi aux bonnes volontés pour participer à des évènements et informer sur les actions de la Ligue ainsi que pour récolter des fonds. Octobre Rose, forum santé, spectacles... les occasions ne manquent pas d’aller à la rencontre du public. Mais il faut renforcer l’équipe de bénévoles. Enfin, elle insiste sur le rôle de prévention qu’assure La Ligue via ses actions. « 40 % des cancers pourraient être évités ou traités précocement grâce au dépistage », rappelle-t-elle.

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, il est possible de rencontrer les bénévoles lors du forum des associations le 5 septembre à l’espace Soubeyran ou lors des cafés blabla (deuxième et quatrième mardis de chaque mois, entre 15 heures et 17 heures) dans les locaux de Crest’actif.

Sophie Sabot

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026