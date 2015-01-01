Le quartier de la gare à nouveau en travaux

Des travaux de réseau auront lieu dès septembre et le square pourrait être réaménagé en 2027.

Après une importante réhabilitation, qui avait duré dix mois en 2024, le quartier de la gare va à nouveau connaître plusieurs phases de travaux à partir de septembre. Pour en informer les commerçants du secteur, mais aussi les consulter, la mairie a organisé une réunion le mardi 25 août au Bar de la gare en présence des élus Mathilde Imer, adjointe déléguée au commerce, à l’économie et aux grands projets ; Sarah Feyt, conseillère déléguée à la voirie ; Samuel Bonnefoi, conseiller délégué à la mobilité et aux espaces publics ; ainsi que Dominique Sartre, directeur des services techniques. Face à eux, cinq commerçants.

Tout d’abord, ce sont des travaux de renforcement et de sécurisation d’un câble électrique qui vont être effectués par Enedis, depuis le transformateur qui se trouve près du bureau de tabac, jusqu’à la rue Édouard-Branly (celle de Gamm vert).

Ces travaux vont durer du 7 septembre au 7 octobre...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026