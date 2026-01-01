Les Feux d'automne, 5 ans déjà !

Le collectif organisateur vous invite à des ateliers de fabrication.

Cette année, rendez-vous pour la cinquième édition des Feux d’automne le vendredi 25 septembre à partir de 19 heures.

Les feux d’automne, c’est une fête populaire en forme de rituel imaginaire avant l’hiver, organisé par le collectif d’associations : Trans’versale, Rebond, Exilés et Crestois, Les Polissons de la rue Peysson, Eksatap, La Chignole, et avec le soutien de la ville de Crest.

On a brûlé Thermidor, l’Oiseau de malheur, la Rascaille. Cette année, c’est un insecte maléfique qu'on s'engage à neutraliser...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026