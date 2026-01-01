Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les Feux d'automne, 5 ans déjà !

Le collectif organisateur vous invite à des ateliers de fabrication.

Cette année, rendez-vous pour la cinquième édition des Feux d’automne le vendredi 25 septembre à partir de 19 heures.

Les feux d’automne, c’est une fête populaire en forme de rituel imaginaire avant l’hiver, organisé par le collectif d’associations : Trans’versale, Rebond, Exilés et Crestois, Les Polissons de la rue Peysson, Eksatap, La Chignole, et avec le soutien de la ville de Crest.

On a brûlé Thermidor, l’Oiseau de malheur, la Rascaille. Cette année, c’est un insecte maléfique qu'on s'engage à neutraliser...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU