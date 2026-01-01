En mémoire d'Olivier Martini, dit Robot

« Ici a vécu Robot. »

On aurait pu inscrire cette épitaphe à Crest, mais aussi à Thionville, Royan, Annemasse, en Roumanie, au Burkina Faso ou à Ténérife. Partout où sa route l’a mené, Olivier a laissé l’empreinte indélébile d’un homme d’une liberté rare. Cuisinier, boulanger, saisonnier ou engagé dans l’humanitaire, il a arpenté des horizons magnifiques et savait ce que « mettre la main à la pâte » signifiait...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026