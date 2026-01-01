Le comité de jumelage tisse des liens

Rencontres entre Crest et l'Italie, la Slovénie, l'Angleterre et l'Allemagne

Malgré les épisodes de canicule à répétition, le comité de jumelage est resté actif. Après le séjour à Medvode début juin, où 24 membres de l'association ont été chaleureusement accueillis par nos amis slovènes, deux randonnées dans de merveilleux sites de montagne et la visite de la capitale Ljubljana ont pu se dérouler avec des membres du comité de jumelage local dans une ambiance amicale et joyeuse.

Trois jeunes Italiens entre 19 et 24 ans, dans le cadre d'une subvention attribuée par la commune de Ponte San Nicolo, sont venus découvrir Crest...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026