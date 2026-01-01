Crest, version insolite

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Vous pensiez connaître Crest comme votre poche ? Détrompez-vous, car grâce à la guide conférencière Virginie Saporito, vous pourrez découvrir quelques secrets, anecdotes et quelques détails que cache la cité des Arnauds.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026