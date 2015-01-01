Basket : match de gala entre Saint-Vallier et Aubenas

Invitées par l’USBCS, les deux équipes de National s’affrontent le mardi 25 août.

Le premier club évolue en National 2 (quatrième division), l’autre en Nationale 3 (cinquième division). Comme souvent, en fin d’été, l’Union sportive basket Crest-Saillans (USBCS) organise au gymnase Soubeyran un match de pré-saison pour deux équipes d’envergure nationale. Les Drômois de l’équipe 2 du Saint-Vallier basket affronteront les Ardéchois de l’US Aubenas au gymnase Soubeyran le mardi 25 août, avec un coup d’envoi à 20 heures.

Ce sera l’occasion pour les Crestois de revoir Sébastien Chardon, ancien joueur crestois, aujourd’hui entraîneur de l’équipe 2 de Saint-Vallier, et – on l'espère – Abel Krier, un jeune espoir de 18 ans d’1,98 m passé par Crest de 2018 à 2021, avant d’intégrer comme ailier le pôle espoirs de Voiron puis le centre de formation de Saint-Vallier. N’hésitez pas à garnir les gradins de Soubeyran, c’est gratuit !

C. C.