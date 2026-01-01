Le beach volley de retour

Il reste des places pour le tournoi qui aura lieu les 29 et 30 août.

Il est de retour ! Le tournoi de beach-volley 4X4 mixte, qui permet de clore l’été avec encore un peu de sable sous les pieds, se tiendra au centre équestre de Crest les samedi 29 et dimanche 30 août. Cette onzième édition, organisée par le Centre de loisirs et arts populaires (Clap), avec le soutien de la mairie de Crest, s’annonce sportive et conviviale. Danièle Chaise-Perez, présidente du Clap, Athénaïs Kouidri, maire de Crest, et Hugo Revol, Sjef Bosman et Alain Pinchinot, bénévoles du Clap, ont dévoilé le 19 août le programme de cette onzième édition. Samedi 29 août après-midi, place aux équipes jeunes (15-18 ans). Jusqu’à seize équipes sont attendues. « Huit sont inscrites pour le moment », précisent les organisateurs. Ils espèrent que d’autres jeunes vont se manifester pour assurer un beau tournoi. L’inscription est possible en ligne (beach.clap-crest.fr) ou sur place à partir de midi le samedi au tarif de 5 euros par joueur.

36 ÉQUIPES

Le dimanche, à partir de 9 heures, les neuf terrains installés sur la carrière du centre équestre accueilleront trente-six équipes adultes. Trente-quatre étaient déjà inscrites cette semaine.

« À priori, nous serons complets. Au cas où une équipe se désiste, il est indispensable de nous prévenir au plus tôt pour que nous puissions éventuellement prendre d’autres inscriptions », soulignent les bénévoles. Pour les adultes, le tarif est de 10 euros par joueur. Sport, convivialité et faire-play seront les maîtres mots de cette onzième édition du tournoi. « La première a eu lieu il y a douze ans. C’est Nicolas Julien, le responsable du centre équestre à l’époque, qui nous a proposé d’utiliser sa carrière pour un tournoi de beach-volley, car il aimait aussi ce sport », rappellent les organisateurs. L’épidémie de Covid a eu raison d’une édition mais pas du succès du tournoi. « De seize équipes la première année, nous sommes désormais à trente-six, le maximum que nous puissions accueillir », détaille Alain Pinchinot.

La ville de Crest soutient le tournoi depuis de nombreuses années. Un soutien que la nouvelle équipe municipale confirme. Athénaïs Kouidri et Danielle Chaise-Perez ont signé ce 19 août la convention de partenariat pour cet évènement. La ville apporte un soutien financier direct de 1 000 euros pour l’organisation et un soutien indirect via l’impression des supports de communication, la mise à disposition de matériel, l’apéritif offert lors du tournoi… Les organisateurs comptent désormais sur une météo clémente, ni pluie, ni fortes chaleurs, pour la réussite de cette édition.

Sophie Sabot