La belle histoire

Un chat retrouvé grâce à une petite annonce

Le chat Mandela avait disparu de Crest depuis trente-sept jours. Il a été retrouvé le 14 août grâce à une petite annonce dans le journal Le Crestois. « Ma fille qui vit sur Paris nous avait confié son chat pendant les vacances », explique cet habitant du quartier Chabrière. Mais le 8 juillet, le joli matou roux a décidé de se faire la malle. Après avoir activement exploré les environs pour le retrouver, ses maîtres ont décidé de se tourner vers le journal pour un avis de recherche de l’animal.

C’est une habitante d’Eurre qui a reconnu ce chat qui tournait depuis un certain temps autour de chez elle. « Nous la remercions de l’avoir nourri pendant une quinzaine de jours. Merci aussi au Crestois, l’annonce a été super efficace. Ma fille et son chat sont rentrés à Paris. Tout le monde est soulagé », conclut le monsieur.

S. Sa

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026