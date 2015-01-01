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Crest jazz : un 50e anniversaire sur les chapeaux de roue

Le festival a enregistré 8 000 entrées, en hausse par rapport à 2025

Il n’y a aucun doute : l’édition 2026 du Crest jazz festival fut une superbe réussite. Entre le dimanche 2 et le samedi 8 août, ce sont une dizaine de milliers de personnes qui ont sillonné la ville de Crest, entre le cœur du festival à l’Espace Soubeyran, le concours international de jazz vocal sur la place de l’église, et les diverses animations portées par la dynamique du festival dans les rues du centre-ville.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026

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