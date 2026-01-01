À Blacons, l’Ami Rabel a changé de patron

Damien Archinard a cédé les fourneaux à Dhan Chakma-Moisy

Décidément, la vie commerciale est animée, ces derniers temps, à Mirabel-et-Blacons ! Après l’annonce de la cession du Bee’s café à Didier Millier (Le Crestois du 7 août), c’est cette fois-ci le restaurant l’Ami Rabel qui a officiellement changé de mains.

...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026