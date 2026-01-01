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Quel avenir pour les urgences de Crest ?

Le service a de nouveau interrompu son activité du 18 au 19 août

Le centre hospitalier de Crest a subi une nouvelle fermeture de son service des urgences, du 18 août à 16 heures au 19 août à 9 heures. C’est le huitième épisode de fermeture cet été, faute de médecin urgentiste disponible pour assurer la continuité du service. Une situation similaire avait déjà eu lieu au moment des fêtes de fin d’années.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026

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