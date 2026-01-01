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Bientôt la fin de crise pour la rivière Drôme ?

L’assec de Livron-sur-Drôme, qui s’est étalé sur plus d’un kilomètre, s’est résorbé grâce aux récents orages

Bonne nouvelle pour les poissons : la rivière Drôme, dont le débit est descendu à 1,5 m3/seconde, a retrouvé un peu de ses couleurs. L’assec qui s’était formé à Livron-sur-Drôme fin juillet (Le Crestois du 31 juillet) et qui avait atteint la longueur de 1,1 kilomètre, était résorbé le 17 août dernier, à la suite d’orages survenus le week-end précédent du côté de Vercheny.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026

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