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Des vendanges précoces, mais prometteuses

Les vendanges ont démarré le 11 août dernier, un record. La qualité est là malgré les chocs subis cet été.

Jean-Denis Maillefaud, viticulteur sur Barsac, s’est levé fort tôt dans la nuit du 17 au 18 août. Pas de temps à perdre, quand il s’agit de démarrer les vendanges. « Un des jeunes qui conduit la machine, qu’on se partage sur trois domaines, a démarré sa tournée vers trois ou quatre heures du matin », raconte le propriétaire du Domaine Maillefaud, précisant ne plus vendanger ses parcelles qu’à la machine, excepté celles qui sont « inaccessibles ». Et de rigoler : « De toute façon, personne ne veut vendanger ! Avant je recrutais vingt personnes, cette année j’ai eu trois coups de fil… »

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026

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