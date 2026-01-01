Des vendanges précoces, mais prometteuses

Les vendanges ont démarré le 11 août dernier, un record. La qualité est là malgré les chocs subis cet été.

Jean-Denis Maillefaud, viticulteur sur Barsac, s’est levé fort tôt dans la nuit du 17 au 18 août. Pas de temps à perdre, quand il s’agit de démarrer les vendanges. « Un des jeunes qui conduit la machine, qu’on se partage sur trois domaines, a démarré sa tournée vers trois ou quatre heures du matin », raconte le propriétaire du Domaine Maillefaud, précisant ne plus vendanger ses parcelles qu’à la machine, excepté celles qui sont « inaccessibles ». Et de rigoler : « De toute façon, personne ne veut vendanger ! Avant je recrutais vingt personnes, cette année j’ai eu trois coups de fil… »

...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026