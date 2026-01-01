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Fermeture des urgences de Crest du 9 au 14 août

La direction de l'hôpital annonce plusieurs périodes de fermeture pendant la semaine qui vient

Le centre hospitalier de Crest sera contraint de fermer son service des urgences à plusieurs reprises entre le 9 et le 14 août.

Dans un communiqué de presse publié le vendredi 7 août au matin, la direction de l'hôpital annonce que les urgences de Crest seront fermées du dimanche 9 août à 6 heures jusqu'au mardi 11 août à 9 heures. Les urgences seront ensuite fermées du mercredi 12 août à 16 heures jusqu'au jeudi 13 août à 9 heures, puis du jeudi 13 août à 16 heures au vendredi 14 août à 9 heures.

Le centre hospitalier de Crest explique ces fermetures par le "contexte national très contraint en matière d'effectifs médicaux".

"Pendant cette période, écrit la direction de l'hôpital, pour toute urgence, il est demandé aux patients de ne pas se déplacer directement aux urgences de Crest et d'appeler systématiquement le Samu Centre 15, qui les orientera vers le lieu le mieux adapté à leurs besoins."

Article publié en ligne le vendredi 7 août 2026.

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