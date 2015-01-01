Montoison : Le Mango, un nouveau restaurant

Depuis fin avril, le Mango a remplacé le Pistou à Montoison.

Marlène Garatin et Benjamin Latin ont repris le restaurant situé au 20 Grande Rue et tenu jusqu’alors par Valérie Moulin. Le couple a effectué de nombreux travaux pour créer un lieu qui leur ressemble. L’ambiance est à la fois cosy et moderne.

Épaulés par le chef cuisinier Théo Mangili, ils proposent une cuisine traditionnelle, parfois revisitée et inspirée de leurs voyages. « De la blanquette de veau jusqu’à la salade créole ou au tajine », résume Benjamin. « Tout est fait maison. Nous travaillons avec des producteurs locaux », souligne Marlène. Plats à la carte le soir et le week-end, menu complet à 22 euros le midi en semaine… Marlène et Benjamin veulent satisfaire « une clientèle locale et fidèle ». Le couple souhaite aussi développer son activité bar à vin, cocktails et planches apéritifs.

Marlène et Benjamin sont tous deux originaires de la Drôme. Elle a grandi à Loriol, lui entre Die et Crest. Tous deux sont passés par le lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage. Ils se sont rencontrés lors d’une saison à Val-d’Isère. C’est d’abord en Guadeloupe qu’ils ont posé leurs valises durant six ans. La vie sous les manguiers leur a d’ailleurs inspiré le nom de leur nouvelle adresse à Montoison. De retour en 2013, ils ont ouvert un camion à pizza qui a sillonné la vallée (Chabrillan, Loriol, Livron…). Ils ont aussi assuré un service de conciergerie pour les locations haut de gamme durant quatre années. Aujourd’hui ils s’installent à Montoison et comptent être à l’écoute de leur clientèle. Plats à emporter, privatisation du restaurant pour des repas d’entreprises, d’associations… les propositions sont nombreuses. Il suffit de les contacter.

À noter, jusque fin août, le restaurant et le bar fonctionnent en horaires d’été du mercredi au dimanche, de 11h à 14h et à partir de 17h30 le soir. En septembre, les horaires restent les mêmes mais ouverture du mardi au samedi. Réservation conseillée au 09 73 19 66 28.

Sophie Sabot

Article publié dans Le Crestois du 7 août 2026