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À Blacons : Adieu le Bee’s, bonjour O’Grenier !

Thierry Gache a cédé le café-restaurant à Didier Millier, déjà en place à Grâne

C’est une institution à Mirabel-et-Blacons. Installé au croisement de la route de Beaufort, en face de la boulangerie Borie, le Bee’s café, tenu depuis 2013 par Thierry Gache et ses équipes, a été cédé à Didier Millier le 23 juin dernier. Didier, qui gère en parallèle la pizzeria O’Garage et le camping Les 4 saisons, à Grâne, a décidé de rebaptiser le café-restaurant-tabac de Blacons O’Grenier.

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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.

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