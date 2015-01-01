Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune

Le mercredi 12 août, une éclipse presque totale sera observable au coucher du soleil

C’est un spectacle rare et marquant. La dernière éclipse totale observable en Drôme a eu lieu le 11 août 1999 et je ne l’ai jamais oubliée. La lumière devient étrange, les oiseaux se font silencieux. Toute la nature retient son souffle jusqu’à ce que l’astre solaire reprenne sa course immuable. ...

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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.

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