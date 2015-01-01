Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Littérature, méditation et retour sur soi

À la chapelle des Cordeliers, une exposition qui se présente comme une expérience

Depuis le dimanche 2 août, une installation à la chapelle des Cordeliers invite les visiteurs à effectuer un parcours au travers des écrits du poète britannique William Blake, pour partir à la découverte des enseignements de Shri Mataji Nirmala Devi.

Cette indienne, née en 1923 et décédée en 2011, est à l’origine d’un courant du yoga nommé Sahaja, terme désignant un équilibre mental et spirituel débarrassé de l’égo.

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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.

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