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Crest jazz : une demi-cinquantaine de vitrines au concours !

L’édition 2026 a été marquée par l’enthousiasme des commerçants

Au même titre que le Crest jazz festival lui-même, le concours des vitrines des commerçants de Crest est devenu une institution. Pour cette édition du jubilé, ce sont vingt-six enseignes crestoises qui ont joué le jeu, contre dix-sept l’an passé.

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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.

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