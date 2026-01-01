Crest jazz : une demi-cinquantaine de vitrines au concours !
L’édition 2026 a été marquée par l’enthousiasme des commerçants
Au même titre que le Crest jazz festival lui-même, le concours des vitrines des commerçants de Crest est devenu une institution. Pour cette édition du jubilé, ce sont vingt-six enseignes crestoises qui ont joué le jeu, contre dix-sept l’an passé.
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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.