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La rénovation de l'église Saint-Sauveur avance à petits pas

L’association des Amis de l’église de Crest assemble les pièces de ce projet complexe

Depuis le mois d’août 2020, elle s’adonne, discrètement, à un travail de bénédictin… Lors de sa constitution, il y a six ans de cela, l’association des Amis de l’église Saint-Sauveur s’était en effet donné pour objet d’accompagner la ville de Crest dans son ambitieux projet de rénovation de l’édifice, classé aux Monuments historiques. Six ans plus tard, le volumineux dossier de la réfection de l’église continue de s’étoffer, et le projet de se préciser.

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Article publié dans le Crestois du vendredi 7 août 2026.

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