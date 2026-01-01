Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le Crest Jazz 2026

Des concerts à foison... et des nouveautés !

UNE EXPOSITION DE VINYLES, DES SÉANCES D’ÉCOUTE, DES FANFARES...

Pour les 50 ans de l’association Crest Jazz, le festival accueille une exposition de plus de cinq cents vinyles, en partenariat avec le festival Jazz à Vienne et l’association JAZZ(s)RA, plateforme des acteurs du jazz en Auvergne-Rhône-Alpes. À découvrir chaque jour, à partir de 19 h, en accès libre sur le site du festival.

De 19h15 à 20h15, le public pourra profiter d’une séance d’écoute avec des spécialistes du jazz, qui commenteront leurs choix musicaux. Parmi eux, des grands collectionneurs comme Jean-Paul Boutellier, également fondateur du festival Jazz à Vienne, Guillaume Le Tallec, Jean-François Braun… Mais aussi des artistes, comme Pascal Berne ou Marion Chrétien. Sans oublier le samedi 8 août, la carte blanche à la Crest jazz’team.

Autres nouveautés pour cette édition anniversaire : des fanfares...

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Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026

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