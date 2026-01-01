Une semaine pour fêter les 50 ans de Crest Jazz !

L’association Crest Jazz fêtera son jubilé durant la semaine du festival, l’occasion de jeter un oeil dans le rétroviseur...



Une partie des chevilles ouvrières du premier festival de jazz à Crest, en 1971, organisé par la MJC, avant que ne se crée l’association qui pilote toujours aujourd’hui le Crest jazz, en 1976 (archives Serge Combe-Sargentini)

Du 2 au 8 août, Crest va vibrer au rythme du Crest jazz festival. L’édition 2026 sera chargée de souvenirs, puisque l’association Crest jazz, qui porte le festival, fête ses cinquante ans d’existence. Mais l’histoire que tisse Crest avec le jazz est encore plus ancienne. Petit retour en arrière grâce aux archives mises en ligne par Serge Combe-Sargentini, qui fut acteur de cette grande aventure, et grâce à l’historique fourni par Crest jazz...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Des artistes de renommée mondiale passés par Crest

Les origines du zèbre

Le festival en trois dates clés

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026