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La Drôme en souffrance

Un assec, résorbé pour le moment par la pluie, a été observé.

Drome souffrance
L’assec constaté entre Livron et Loriol le jeudi 23 juillet

La rivière, complètement asséchée, à deux kilomètres de la confluence avec le Rhône. Le phénomène n’est malheureusement pas nouveau, et ce qu’on appelle un assec a parfois été observé fin juin ou début juillet les années de grande sécheresse, comme en 2022.

Le phénomène a été observé cette année entre Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, au « seuil CNR », le jeudi 23 juillet...

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Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026

Photo : © Syndicat mixte de la rivière Drôme

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