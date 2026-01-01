Une rencontre entre professionnels de santé

La Communauté professionnelle territoriale de santé s’est réunie à l’hôpital de Crest.

Le 24 juin dernier, le centre hospitalier (CH) de Crest et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Plaines de santé ont réuni les professionnels de santé du territoire autour d’un objectif commun : renforcer les liens au service du parcours patient.

Bertrand Prudhommeaux, directeur général du CH de Crest, et Stéphane Adam, président de la CPTS, ont ouvert cette soirée en soulignant l’importance du travail coordonné entre les différents métiers du soin...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : les Urgences de Crest fermées une nuit

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026