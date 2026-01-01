Visite de la forêt de Saoû « à la fraîche » !

Quelle idée d’aller se promener en forêt de Saoû en pleine canicule alors qu’elle est si agréable au petit matin ?

C’est le pari tenté par l’association « À la découverte de la forêt de Saoû » en invitant les visiteurs à les accompagner dès 8 heures du matin.

L’association a testé la formule l’année dernière avec un tel succès qu’ils ont décidé de recommencer en 2026. Habituée à recevoir les clubs de randonnées, les scolaires ou les universités populaires de Drôme et d’Ardèche, elle propose un circuit le long des anciennes fermes de la forêt au cours duquel vous découvrirez la géologie du célèbre synclinal perché, sa flore, sa faune, l’histoire des hommes qui l’ont habité et quelques surprises en chemin.

Le circuit, de trois heures environ, ne présente pas de difficultés sportives si on est équipé de bonnes chaussures, d’eau et d’un chapeau. On peut même apporter son pique-nique pour se restaurer à la fin du parcours.

Par contre, il faut s’inscrire car le nombre de places est forcément limité.

B. F.-R.

Inscriptions : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou 06 19 99 04 06

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026