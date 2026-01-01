Plus de mille euros pour les pompiers grâce aux Loco’s

Réactivité et générosité. Voici les deux mots-clés qui caractérisent le concert caritatif qui était organisé le samedi 25 juillet au soir à la salle des fêtes de Montoison.

En effet, le groupe local de variétés, les Loco’s, devait initialement jouer lors d’un évènement organisé par l’association dioise La Commune libre de Saint-Marcel, finalement annulé alors que le gigantesque incendie du massif de Justin faisait rage. Ni une, ni deux, Loïc, le bassiste des Loco’s, contacte Séverine Liotard, à la fois conseillère municipale et présidente de l’association des Bouviers...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026