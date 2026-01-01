Le festival de musique sacrée continue en août

Cinq concerts à savourer au frais dans l’église de Crest.

Un premier constat après les trois concerts de juillet du Festival de musique sacrée 2026 : le public n’était pas vraiment au rendez-vous malgré la qualité des concerts proposés.

Le 21 juillet, Eric Longsworth et Stann Duguet ont apporté de belles émotions avec plus d’une heure de jazz, folk, musique du monde. Nous avons retrouvé le 24 juillet l’orgue avec le talent de Chantal de Zeeuw, accompagnée de la soprano Barbara Bourdarel, et de deux violonistes dans un répertoire varié, oratorios et extraits d’opérettes. Le 27 juillet, l’accord surprenant de l’orgue tenu par Frédéric Lamantia et de la cornemuse de Valérie Quoniam a agréablement surpris le public.

Après le Crest Jazz festival, la musique sacrée reprendra dès le mardi 11 août à 20 heures, avec l’ensemble Sequentiae, par un concert dédié à Mendelssohn : Magnificat en ré majeur, Te deum en la et six motets, dans une église illuminée aux chandelles. Vous êtes attendus nombreux !

G. C.

Plein tarif : 18 €, réduit : 12 € étudiants et chômeurs. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Abonnement quatre concerts 60 €.

Infos et réservations à l’office du tourisme au 04 75 25 11 38,

auprès de l’Aposs au 06 70 20 44 74 et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Site web : aposscrest.wordpress.com.

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026