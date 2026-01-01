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Coco Fanfare Club a ambiancé le quai Reynier

À Crest, la brasserie des Gens sérieux accueillait la fanfare montpelliéraine.

Pour l’occasion, ce jeudi 23 juillet, le quai Reynier était coupé à la circulation : plus de trente fanfarons et fanfaronnes multicolores occupaient le terrain. Sept trompettes, six saxos, quatre clarinettes, quatre flûtes traversières, trois sousbassophones, trois trombones, un tuba et trois percus. L’arc-en-ciel pailleté éclatant de sons chauds et généreux a éclaboussé de joie les client·es de la brasserie rive gauche...

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Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026

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