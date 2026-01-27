Projet Mazorel : plus que quelques jours pour s’exprimer

Les documents relatifs à l’aménagement du quartier Mazorel sont consultables sur le site de la mairie de Crest.

Le public a jusqu’au 4 août à 17 heures pour formuler ses observations, propositions ou questions sur le projet d’aménagement du quartier Mazorel, à Crest. Quatre demandes de permis d’aménagement, déposées le 27 janvier 2026 par la société Valrim Aménagement auprès de la mairie de Crest, sont soumises à cette procédure de participation du public par voie électronique (PPVE, voir encadré).

Le « projet Mazorel » a été dévoilé le 16 juin 2025 en conseil municipal par l’ex-maire de Crest, Stéphanie Karcher (Le Crestois du 20 juin 2025). Il prévoit la construction de 175 logements individuels ou collectifs, dont 20 % de logements sociaux, et la création d’un institut médico-éducatif (IME) pour remplacer les locaux vétustes de l’IME Val Brian, à Grâne...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : PPVE, quèsaco ?

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026