Cet été, tout le monde dans le Diois !

L’incendie de Justin n’a pas eu raison de la résilience des gens du Diois, qui continuent d’aller de l’avant malgré l’adversité. Alors n’attendons plus, soutenons-les !

On ne va pas se mentir. Le violent incendie qui a ravagé le massif de Justin, et qui n’est, à ce jour, toujours pas éteint, a causé, cause et causera d’importantes difficultés à notre territoire. Le tourisme, locomotive économique de la vallée de la Drôme, est particulièrement touché. La Clairette, elle, voit une crise s’ajouter à la crise...

Nous pourrions poursuivre, avec larmes et violons, la liste noire de nos malheurs... Mais, comme on nous l’a fait remarquer ces derniers jours, il serait bon, aussi, de rappeler que le Diois et la vallée de la Drôme ne se résument pas aux incendies et aux épisodes de sécheresse qui y sévissent parfois. Et qu’il serait bien, aussi, de ne pas oublier que les gens du Diois et de la vallée ont plus d’un tour dans leur sac, et qu’ils sauront, à coup sûr, sortir de la crise par le haut, comme ils surent le faire par le passé, dans des situations parfois bien plus tragiques...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026