Il y a 82 ans, on mourut en nombre pour la liberté

Le 21 juillet 1944, des combats eurent lieu à Aouste, à Saillans et à Espenel.

La vallée de la Drôme n’a pas oublié le 21 juillet 1944. Quatre-vingt-deux ans plus tard, le mardi 21 juillet 2026, la souvenir de cette journée tragique a été commémoré à l’occasion de trois cérémonies, entre le Pont des grands chenaux à Aouste-sur-Sye, le Tunnel de Saillans, et le mémorial d’Espenel. Des commémorations qui, outre les très nombreux élus locaux, parlementaires (deux sénateurs et une députée), gendarmes et pompiers, ont rassemblé de nombreux habitants, dont des descendants des victimes de cette funeste journée, ou des enfants et petits enfants de résistants qui prirent part aux combats.

Le 21 juillet 1944, les villages d’Aouste, de Saillans et d’Espenel furent le théâtre de violents combats...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026