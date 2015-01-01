Agriculture et gestion de l'eau : « On ne pourra rien régler si chacun reste de son côté »

La chambre d’agriculture et l’association Permalab ont signé un partenariat autour de l’hydrologie régénérative.

« Il faut qu’on retienne l’eau, qu’elle s’infiltre et qu’elle se stocke dans les sols. Le sujet de la gestion de l’eau est stratégique pour notre département et j’en ai fait mon cheval de bataille. » Pour ce faire, Jean-Pierre Royannez, le président de la chambre d’agriculture de la Drôme – réélu en 2025 à la tête de la liste commune de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles et des Jeunes agriculteurs, volontiers décrits comme des syndicats « productivistes » – n’est pas opposé aux retenues collinaires ou à la construction de « grandes ou petites bassines, mais qui ne sont pas forcément adaptées à notre territoire ».

Une autre solution, jusque-là plutôt cantonnée au milieu écologiste et aux tenants de l’agroécologie, est aujourd’hui développée par la chambre d’agriculture : l’hydrologie régénérative...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026