Picodon un jour, picodon toujours

Une Fête du picodon 2026 entre tradition et nouveautés

Une fois levée l’hypothèque d’une interdiction préfectorale pour cause de canicule, la Fête du picodon a pu se dérouler dans des conditions optimales grâce à son armée de bénévoles, les samedi 18 et dimanche 19 juillet. Bien organisés et bien équipés, ils guidaient les visiteurs vers cette foire devenue un incontournable de l’été drômois.

Côté tradition, on retrouvait les producteurs et artisans du territoire, le comité de la fête privilégiant la qualité créative et l’agriculture biologique. Large place, bien sûr, au picodon, avec le défilé de la confrérie, le concours de fromages et la présence de producteurs...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026