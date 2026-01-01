Oley'Africa se découvre le temps d'un week-end

Le festival qui aura lieu en octobre a offert un petit prélude à la chapelle des Cordeliers.

Le parvis de la chapelle des Cordeliers avait déménagé en Afrique les 17 et 18 juillet derniers. Sous les marronniers, les pagnes de toutes les couleurs ondulaient dans le vent jusqu’à zébrer le ciel, tandis que la musique ne laissait guère de doute au visiteur du jour : bienvenue sur le continent africain ! Plus exactement, au Bénin, pays qui sera à l’honneur cette année dans la troisième édition du festival Oley’Africa, qui aura lieu du 16 au 18 octobre prochain.

Comme un avant-goût de l’évènement, le président du festival Segun Olabisi a fait venir des musiciens...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026