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Les ados ravis de bidouiller au 8FabLab

Les ateliers d’été rencontrent un franc succès auprès des jeunes.

Ils étaient six garçons motivés, le mercredi 22 juillet, à se présenter pour l’atelier soudure organisé par le laboratoire de fabrication 8FabLab. Certains d’entre eux venaient même pour la seconde fois : ainsi, Noé, onze ans, avait amené son copain Louison, tout ravi qu’il était de l’atelier précédent, le 8 juillet, où il avait fabriqué un avion découpé au laser avec une hélice imprimée en 3D.

Cette fois-ci, Noé, mais aussi Louison, Axel, Andresson, Timothée et Ismaël, se sont lancés dans la fabrication d’un « attrapeur de fantômes »...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026

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