Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L'Epi-centre est là pour se former au numérique

L'espace public organise tout au long de l'année des ateliers thématiques.

La thématique du jour : « Gérer ses mots de passe ». « On en a beaucoup trop, on cherche à simplifier tout cela », annonce Philippe Long. Avec sa compagne Isabelle Sapet, ils viennent régulièrement de Barsac, comme ce mardi 21 juillet, participer aux ateliers numériques proposés par l'Epi-centre, l'espace public numérique de la Ville de Crest, situé rue Aristide-Dumont...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026

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